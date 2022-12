Krachtwereld druk met verhuizing naar Pentagon-pand: ‘We gaan van 200 naar 2000 vierkante meter’

Na huwelijk met zijn Gerrie is de cirkel rond voor Brugwach­ter Teus: ‘Hij komt niet meer terug’

,,Alles is tijdelijk’’, begint Brugwachter Teus zijn korte afscheidsspeech op Facebook. Na vijf jaar in zijn brugwachtershuisje bij de Dordtse Prins Hendrikbrug én zijn huwelijksreis met Gerrie, is het goed geweest. ,,Er stonden mensen in tranen voor het lege huisje.’’

17 december