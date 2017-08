‘Kunnen we onze appels nog wel veilig opeten?’

Desondanks zetten alle tuinders hun eigen groente en fruit nog steeds op tafel, zij het misschien iets minder dan voorheen. ,,Ik eet het zelf iets minder sinds vorige maand. De dingen die ik niet eet verdwijnen op de composthoop, maar dan blijft het nog steeds in de kringloop. Die compost komt immers ook weer in de tuin terecht. We zijn er met alle regelgeving in Nederland altijd vanuit gegaan dat het wel goed zit, maar het geeft toch een naar gevoel. Maar ja, we zitten er al zo lang naast… Het zal wel loslopen. Toch?’’ Het complex bevindt zich op iets meer dan 2 kilometer van de fabriek.



Twee RIVM-medewerkers bezochten gisteren drie moestuincomplexen in Dordrecht en drie in Papendrecht en namen daar monsters van drie soorten gewassen: een vrucht, een knolgroente en een bladgewas. Dat is nog niet overal gemakkelijk, zegt de tuinster waar RIVM’ers Leon van Ingen en Willem Leijns rond het middaguur komen binnenvallen. ,,Jullie zijn hier eigenlijk op het verkeerde moment, want veel is al geplukt.’’