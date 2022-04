Kunstenaar zijn heeft Judea verrijkt als mens: ‘Je ziet iets wat een ander niet ziet’

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE FC Dordrecht kaapt in extra tijd weer volle buit mee bij NAC Breda

Voor het tweede achtereenvolgende seizoen kaapte FC Dordrecht bij NAC Breda drie punten mee. Evenals in de vorige jaargang sloegen de bezoekers in de extra tijd toe. Invaller Sergio Tremour was de matchwinnaar: 1-2.

22 april