Laatste dag Big Rivers start pas om 18.00 uur door onweer: streep door kinderprogramma, optredens naar binnen

Big Rivers past het programma aan vanwege het onweer dat zondagmiddag over Dordrecht verwacht werd. Normaal gesproken zou de programmering beginnen om 13.00 uur. In eerste instantie werd dat uitgesteld tot 14.30 uur, nu is de bedoeling dat om 18.00 de eerste bands pas gaan optreden.