Laila heeft een flatje vol tweedehandsspullen: ‘Anders leven onze kinderen straks op een vuilnisbelt’

Aan de rand van de wijk Crabbehof in Dordrecht staat de flat waar Laila nu zo’n twee jaar woont. Je moet wat trappen beklimmen om haar voordeur te bereiken, maar daar heeft Laila geen problemen mee. ,,Dat is goed voor de conditie.” Voordeel van het wonen op de derde etage is dat de van origine Litouwse een prachtig uitzicht heeft over de groene Zuidendijk. ,,Het is hier zo heerlijk rustig. Het enige wat je hoort, zijn heel veel vogels, de hele dag door. Het lijkt iedere ochtend wel of ik in Avifauna wakker word.”