Larissa (21) wilde knokken voor haar leven, maar de eetstoornis was sterker

Ze was altijd vrolijk, lekker druk én dol op eten. Gek op kibbeling, cupcakes en appels. Het liefst at de Alblasserdamse Larissa van Die in haar eentje stiekem de hele fruitschaal leeg. Dat juist eten haar leven zo zou gaan beheersen, zagen haar ouders Michel en Joyce dan ook niet aankomen.