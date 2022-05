Lars rent na diabetes zoontje Frenkie (2) met vrienden halve marathon; team haalt mega bedrag op

Vader Lars rent na diagnose Frenkie (1) marathon voor diabeteson­der­zoek: 'Teveel snoep gegeven?’

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen diabetes. Onder hen bevindt zich Frenkie, het eenjarige zoontje van Lars de Jong (38) uit Dordrecht. Een half jaar geleden ontdekte Lars dat zijn zoontje nu al diabetes had. Wat doe je wanneer een ziekte die veel controle en regelmaat vereist wordt vastgesteld bij een jong kind? ,,Niets is meer vanzelfsprekend en dat gaat hij later bij zijn eerste biertjes ook wel merken.’’

20 april