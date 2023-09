Lawaaierige airco’s op basisschool werken niet goed, daarom deze hele week tropenrooster

OM wil doodrijder van tieners Ilse en Esmee per se tien jaar in de cel: ‘Straf die recht doet aan wat is gebeurd’

Papendrechter Abdelghafour El B. moet wat het Openbaar Ministerie betreft tien jaar de cel in voor het doodrijden van twee jonge vrouwen uit Alblasserdam in mei vorig jaar. De eis kwam naar voren in het hoger beroep dat zowel het OM als El B. tegen de eerdere veroordeling instelde.