Leen heeft een Volkswagen T1 die ooit brandweerauto was: ‘Deze blijft altijd in onze showroom staan’

De Nederlandse Volkswagen-importeur Ben Pon legde ooit de basis voor de T1. Het busje in de showroom van Ames was ooit een brandweerauto van Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht. Leen is directeur van Amega, waar autobedrijf Ames onder valt. ,,In de jaren tachtig kregen we dit busje geschonken. De toenmalige directie van Ames heeft ‘m ontmanteld, gerestaureerd en er weer een normaal busje van gemaakt. Achteraf gezien hadden ze dat niet moeten doen.’’