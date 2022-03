Lesprijzen verhogen of niet? Stijgende brandstofprijzen stellen rijschoolhouders voor dilemma

Oekraïense kinderen op Sliedrecht­se school: ‘Ze kennen elkaar net, maar spelen direct met elkaar’

Dat is even slikken voor juf Lena. De Oekraïense kinderen, maandagmorgen voor het eerst op basisschool De Wilgen in het voor hen vreemde Sliedrecht, spelen oorlogje, gewoon zoals kinderen dat over de hele wereld doen. ,,Ik denk dat ze er niet bij stil stonden dat er nu echt oorlog is. Het zijn kinderen, vooral jongens. We hebben ze toch maar uitgelegd dat dit niet de bedoeling is.’’

22 maart