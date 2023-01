Lezers kritisch op extra hoogspanningsmasten in de Biesbosch: ‘Wie bedenkt zo’n onzalig idee?’

DE KWESTIEMoeten er nieuwe hoogspanningsleidingen dwars door de Biesbosch komen? We gebruiken steeds meer stroom en bestaande leidingen kunnen de vraag minder goed aan. Netbeheerder TenneT zoekt nieuwe routes misschien ook door en over nationaal park De Biesbosch. Wij vroegen u als lezer naar uw mening: ,,Wees zuinig op dit mooie natuurgebied. En doe geen concessies die de flora en fauna negatief kunnen beïnvloeden.”

Op dit moment is TenneT druk bezig met het vervangen van bestaande hoogspanningsleidingen, waardoor de capaciteit al wordt vergroot. Voor de korte termijn is dat voldoende, maar de verwachting is dat de kabels de vraag naar stroom vanaf 2030 niet meer kunnen bolwerken. Daarom maakt de netbeheerder plannen voor een nieuwe hoogspanningsleiding naar Geertruidenberg.

Er staat nog niets vast, maar er zijn twee mogelijke globale tracés onderzocht. De ene mogelijke route gaat van Krimpen aan den IJssel via Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en over de Biesbosch richting Geertruidenberg. De eventuele route door de Biesbosch kan, zo blijkt uit reacties van lezers van AD De Dordtenaar en AD Rivierenland, op een enkele uitzondering na, op fikse kritiek rekenen.

Zuinig op de Biesbosch zijn



Richard Roskam (Hardinxveld-Giessendam): De huidige hoogspanningsmasten zijn al een doorn in het oog. Echte horizon vervuilers. Het varen en wandelen in de Biesbosch is zo mooi en rustgevend zolang je de masten niet ziet. Voor de vele vogels die daar komen, kan het ook niet goed zijn. Dus zoek naar een andere oplossing.

Marc Popijus (Dordrecht): De olifant in de porseleinkast is dat we al decennia weigeren in te zien dat dit kleine postzegeltje wat Nederland heet vooral in de Randstad zwaar overbevolkt en overbelast is. En dit is ook weer zo’n symptoom daarvan.

Hans Gebuis (Dordrecht): Echt niet over de Biesbosch. Kunnen we nu echt meer nergens zuinig op zijn?! Trouwens: kunnen die kabels niet gewoon onder de grond?

Volledig scherm In de Noordwaardpolder staan al diverse hoogspanningsmasten. © Chris Pennarts

Kornelis Van Korlaar (Giessen): Gewoon plaatsen! De Biesbosch is allang niet meer wat het vroeger was. Voorheen stonden er een aantal boerderijen op vruchtbare grond. Bijvoorbeeld De Steenen Muur. Nu zijn het grote watervlakten met erg veel ganzen. En die vliegen in de winter heen en weer en vreten de Alblasserwaard leeg. Op weg naar de Biesbosch, die ze in 5 minuten bereiken, laten ze een bekende lading vallen in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Masten plaatsen! En van de centrale in Geertruidenberg een kerncentrale maken.

J. van der Steen (Sliedrecht): Slecht plan, om in de polder en de Biesbosch nog meer hoogspanningsmasten te plaatsen. In de Noordzee liggen hoogspanningskabels op de zeebodem. De relatief korte route van de Amercentrale naar Krimpen aan den IJssel zou via een kabel in de rivierbodem aangelegd kunnen worden. Dit is een creatievere oplossing dan de niet gewenste masten.

Aat Ouwerkerk (Hendrik Ido Ambacht): Weliswaar ben ik een leek met betrekking tot elektriciteitstransport en boringen. Toch vraag ik mij af waarom dat transport niet diep onder de grond kan gaan plaatsvinden? Als wij tunnels en gasleidingen kunnen boren, waarom dan geen schachten voor elektriciteitskabels??

Piet Hartmans (Sliedrecht): Je kunt misschien de bestaande masten verbreden middels een tweede broertje ernaast. Dat neemt minder ruimte in beslag dan een tweede tracé iets verderop. Dat levert ook minder risico’s op voor overvliegende vogels of helikopters.

Quote Wees zuinig op dit mooie natuurge­bied. En doe geen concessies die de flora en fauna negatief kunnen beïnvloe­den Wijnand Wilmink (Dordrecht)

Rogier de Groot (Elburg): Gewoon naast bestaande masten bouwen. De overlast van hoogspanningskabels is verwaarloosbaar. Ja, bepaalde apparatuur kan lichte storingen krijgen, maar de straling is niet gevaarlijk, want de frequentie is slechts 50 Hz, waardoor het niet je cellen aantast. Als het gevaarlijk was, dan hadden we dit allang moeten zien in de omgeving van deze verbindingen. Verminder de impact door de verbinding naast een bestaande verbinding te bouwen.

Lidy de Rooij (Dordrecht): Laten we nou van 1 ding afblijven: de Biesbosch! Het zal de flora en fauna zeker beïnvloeden! Om maar niet te spreken van het uitzicht! Niet boven de Biesbosch dus!

Wijnand Wilmink (Dordrecht): Dit lijkt me geen goed idee. Wees zuinig op dit mooie natuurgebied. En doe geen concessies die de flora en fauna negatief kunnen beïnvloeden.

Marcel Vlasblom (Dordrecht): Waarom niet een nieuw type portaal ontwerpen voor boven de spoorwegen die we hebben... Het bestaande netwerk is al lelijk genoeg...

Reageren op een regionale kwestie? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.