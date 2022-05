Lichaam aangetroffen in water Kalkhaven Dordrecht

DORDT EIGEN-AARDIG Recreatie­plas de Viersprong was z’n tijd ver vooruit: ‘Gemengd zwemmen op zondag, erger kon haast niet’

Wie is er nu de baas op dit Eiland van Dordrecht? Zijn dat de Dordtenaren en hun gekozen gemeenteraad, of is dat Staatsbosbeheer? Een beetje vreemd begin van Dordt Eigen-Aardig maar dat komt door de jarenlange wens van de gemeente om op meer plekken op het Eiland van Dordrecht in natuurwater te kunnen zwemmen.

