Linkerrijstrook op A15 weer open na ongeluk, A27 tijdelijk afgesloten

Dordrecht Jongen (17) fietst met telefoon in zijn hand en rijdt tegen meisje (2) aan

Een meisje (2) is gistermiddag aangereden in Dordrecht. Ze stond met haar moeder op het Admiraalsplein toen een 17-jarige Dordtenaar tegen haar aanfietste. De jongen was tijdens het fietsen met zijn telefoon bezig met een aanrijding tot gevolg. Het slachtoffer is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

20 juni