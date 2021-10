Linse (30) maakt een statement tegen het perfecte plaatje: ‘Zelfs een plussize model is niet de werkelijkheid’

Kopzorgen bij GGD Zuid-Hol­land Zuid na ‘explosieve toename’ in aantal besmettin­gen

19 oktober Het aantal mensen in de regio Zuid-Holland Zuid dat positief getest is op het coronavirus is in een week tijd meer dan verdubbeld. Reden voor kopzorgen bij GGD-directeur Cees Vermeer. ,,Het merendeel van de opgenomen patiënten is niet gevaccineerd.’’