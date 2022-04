Lintjes voor Dordts zwemechtpaar: hij Lid, zij Ridder in de Orde van Oranje Nassau: ‘Ik voelde al snel nattigheid’

LINDJESREGEN 2022Fred en Marijke van der Linden hebben dinsdagmorgen allebei een koninklijke onderscheiding gekregen in de Dordtse schouwburg Kunstmin. Zij zijn allebei al meer dan een halve eeuw in touw voor zwem- en waterpolovereniging NMC in Dordrecht.

Fred mag zich Lid in de Oranje Nassau noemen, terwijl Marijke voortaan door het leven gaat als ridder. Geen probleem, vindt haar man. ,,Welnee joh, ze doet veel meer dan ik’’, klinkt het vlak na de feestelijke uitreiking op het podium van Kunstmin. Hij is sinds 1970 is hij instructeur, opleider van nieuwe zweminstructeurs enexaminator maar zet zich met name in voor het brevetzwemmen. Verder was hij meer dan 25 jaar trainer/coach.

Scheidsrechter op hoog niveau

Zijn vrouw heeft talloze taken voor de zwemclub verricht, zoals de ledenadministratie, ze organiseerde trainings- en jeugdkampen, is samen met haar man uitwisselingscoördinator met de leden va de Hastings Seagull Swimming Club in Engeland en ze is vrijwilliger bij de KNZB, waar ze tevens op hoog niveau scheidsrechter is. Bovenal is ze binnen de club bekend als zwemjuf.

,,En ik sta nog altijd elke week in mijn badpak langs het zwembad’’, klinkt het. ,,Dat is nog steeds hartstikke leuk en ik doe het met heel veel liefde en plezier.’’ Het kost de twee geen enkele moeite om al die tijd in hun club te stekene. ,,De maatschappelijke functie van het verenigingsleven is zó ongelooflijk belangrijk. Daar leer je omgaan met elkaar en de leden hangen niet op straat, om maar wat te noemen.’’

Quote Toen hoorde ik op de radio dat er Lintjesre­gen was, dus op dat moment viel het kwartje pas

Ze glimmen van trots vanwege de onderscheiding, die ze stiekem al een beetje zagen aankomen. Ze waren uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje voor hun kleinzoon die dinsdag jarig was. ,,Heel leuk, dacht ik in eerste instantie, maar al snel voelde ik nattigheid’’, glimlacht Marijke. Dat besef kwam bij Fred pas dinsdagmorgen. ,,Toen hoorde ik op de radio dat er Lintjesregen was, dus op dat moment viel het kwartje pas.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.