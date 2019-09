Litouwse vrachtwagenchauffeur kruipt ‘strontlazarus’ achter het stuur

Topfoto­graaf Robert Vos (54) verruilt na dertig jaar fotocamera voor toga: ‘Ik wil nieuwe dingen proberen’

29 september Hij schoot in de dertig jaar als professioneel fotograaf honderdduizenden foto's, was erbij met de grootste sportevenementen en legde wereldsterren als Madonna op de gevoelige plaat vast. Een carrière waar de meeste fotografen alleen maar van kunnen dromen. Toch snakte Dordtenaar Robert Vos naar een nieuwe uitdaging. Nu is hij, na een jarenlange studie, meester in de rechten.