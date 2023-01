Loes is bang voor mieren, maar niet voor slangen: ‘Ik heb een slang om mijn nek gehad’

Winkelcen­trum haalt uit naar overlastge­ven­de pubers: ‘Tolerantie is voorbij’

Grote ergernis in winkelcentrum Makado in Alblasserdam. ‘Tolerantie op overlast in en rondom ons winkelcentrum is voorbij’, meldt het koopcentrum op Facebook. Met name kinderen tot 15 jaar zouden al weken de beveiliging en handhaving veel werk bezorgen.

8 januari