Louterbloemen op de radio op zoek naar nieuwe baasjes voor asieldieren

Opgelet! Reislusti­ge kater Husman is opnieuw spoorloos

Begin van dit jaar legde kater Husman bijna 100 kilometer af op zijn reis van Beverwijk naar rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Nu is de kat van Margot Reesink wederom spoorloos. ‘Huus’ verdween in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 augustus en zijn baasje heeft sindsdien niets van hem vernomen. Ze roept iedereen op uit te kijken naar hem.

17 augustus