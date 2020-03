Lymepatiënt Corrie wist 22 jaar lang niet welke ziekte ze had: ‘Dat is toch veel te lang?’

Video en update Justin (25) en Danique (19) met 40 Nederlan­ders vast in Filipijnen: ‘Ons budget is op’

7:26 Een droomvakantie in de Filipijnen is voor 40 Nederlandse toeristen in mineur geëindigd door het nieuwe coronavirus. Onder hen de Westlandse Justin Meijerink (25) en zijn vriendin Danique (19) uit Dordrecht. Ze zijn gestrand op het eiland Palawan en hebben geen idee voor hoe lang. ,,De enige zekerheid is dat we onze retourvlucht naar Nederland maandag niet gaan halen’’, klinkt het met een mix van teleurstelling en berusting door de telefoon.