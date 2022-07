Maak jij de zomerfoto van 2022? Fotografeer jouw zomer, deel je kiekjes en win mooie prijzen!

DORDT EIGEN-AARDIG Op de Voorstraat kon je tot 25 jaar geleden je drollen en plasjes voorbij zien drijven

Het is tegenwoordig zo logisch: huizen zijn aangesloten op het riool. Maar in Dordrecht is dat nog niet eens zo lang normaal. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat pas de hele Voorstraat op het riool was aangesloten, een ‘jubeljaar’.

29 juni