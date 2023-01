Maandag met de MerwedeLingelijn? Dat wordt lastig, Qbuzz kondigt staking treinmachinisten aan

FC Dordrecht legt middenvel­der Sahverdi Cetin tot medio 2024 vast

FC Dordrecht heeft met Sahverdi Cetin een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De 22-jarige speler, die in het Duitse Mainz geboren is, komt over van het Turkse Ankaragücü dat uitkomt in de Super Lig, het hoogste clubniveau in Turkije. Hij tekent een contract in Dordrecht tot medio 2024.

16:06