Maandelijkse peutertour in Dordrechts Museum voor jonge bezoekers

Mysterieu­ze vondst op zolder oud gemeente­huis in Zwijn­drecht: ‘Is dit een échte Willy Slui­ter?’

Een bijzondere ontdekking op de zolder van het oude gemeentehuis in Zwijndrecht, Maud Schoonen vond daar een zelfportret van kunstenaar Willy Sluiter. Maar of het een échte is, daar zijn de meningen over verdeeld. ,,Toch is het leuk, zeker omdat het portret straks te zien is in onze tentoonstelling Willy Sluiter - 150 jaar.”