‘Maar nu ga je toch gewoon over lijken Ruud?’

Dronken man komt met busje in sloot terecht, hulpvaardi­ge boer met tractor trekt ‘m eruit

Een dronken man kwam in de nacht van zaterdag op zondag met een busje in de sloot terecht in Groot-Ammers. Een hulpvaardige boer trok ‘m eruit met zijn tractor. ,,Uit onderzoek bleek dat meneer zoveel gedronken had dat hij zijn rijbewijs op het politiebureau mocht achterlaten.”

25 september