Maatregelen Qbuzz vallen slecht; provincie vreest dat reizigers treinen en bussen worden uitgejaagd

Qbuzz zet de komende twee maanden minder treinen en bussen in dan gepland vanwege gebrek aan personeel . De vervoerder zegt niet anders te kunnen. De vervoerder stelde eerder deze week de maatregel te nemen om ‘de komende periode een voorspelbare en betrouwbare dienstregeling aan te bieden aan reizigers in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de MerwedeLingelijn vanaf 27 juni niet meer ieder kwartier, maar iedere dertig minuten rijdt.

Toestemming

Het leidt tot grote verontwaardiging in de provinciale politiek, waarin elf partijen gezamenlijk vragen hebben gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Ze willen onder meer weten of Qbuzz om toestemming heeft gevraagd voor de verslechtering van het openbaar vervoer en of dit überhaupt wel is toegestaan. Volgens deze partijen zijn er ook ‘signalen over een hoog ziekteverzuim en ontevredenheid van medewerkers over Qbuzz’.