Makelaars overtreden de wet met eisen gegevens

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen makelaars en bemiddelaars die informatie simpelweg niet eisen van mensen die zich aanmelden voor het bekijken van huurhuizen. ,,In de fase van het bezichtigen van een woning mag de makelaar alleen naar je contactgegevens vragen. Deze gegevens kan de makelaar nodig hebben om een afspraak voor een bezichtiging te maken of te wijzigen’’, stelt woordvoerder Inger Sanders. ,,De makelaar mag niet vragen naar vermogen, schulden, nationaliteit, ras of burgerservicenummer’’, vervolgt ze. ,,In de fase waarin je waarschijnlijk een huurovereenkomst gaat tekenen, kan de makelaar vragen om aanvullende gegevens.’’

Verboden praktijken

Ondanks de heldere bepalingen blijken diverse makelaars in deze regio zich te bedienen van de verboden praktijken. De grootste speler is Ooms Makelaars, met vestigingen in Dordrecht, Barendrecht, Berkel en Rodenrijs, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis en Rotterdam. Op de website van dit bedrijf prijkt de hele waslijst aan gegevens die moet worden opgestuurd. ,,In acht van de tien gevallen vragen we niets en maken we een afspraak’’, reageert een woordvoerder van Ooms. ,,In de gevallen waar we er wel om vragen, is het vanwege de wens van de opdrachtgever. Bij bepaalde panden krijgen we wel honderd aanvragen voor bezichtigingen. We zitten in een spagaat.’’