Makro in Dordrecht ontruimd na brandje

Wekelijkse koopzondag in Papen­drecht blijft definitief, maar ietsje anders dan nu

De kogel is door de kerk: winkels in Papendrecht mogen elke zondag open blijven. Niet zoals nu tot 18.00 uur, maar tot 16.00 uur. Dat is tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond besloten. De uitkomst is een compromis voor sommige partijen, voor anderen een teleurstelling.

9:37