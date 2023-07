Man (34) zwaargewond na steekpartij in Dordrecht; nog geen verdachte aangehouden

Regenboog­pad in Papen­drecht hersteld na vernieling, komende tijd extra toezicht

Het regenboogpad aan de Veerweg in Papendrecht is weer hersteld. Begin juli werden de gekleurde stoeptegels in de middenberm omgedraaid, wat voor veel verbazing zorgde. De regenboogkleuren zijn alleen in de middenberm aangebracht, laat de gemeente weten. Op de rijbanen zijn ze zwart-wit, zoals wettelijk voorgeschreven.