Man (42) opgepakt in vergisontvoeringszaak op verdenking van bezorgen van dreigbrieven

Letterlijk. Want op de voordeur van zijn, door de burgemeester gesloten, woning aan De Boezem in Alblasserdam ontplofte ruim twee weken geleden een explosief en ging een bom op de deur van een eveneens gesloten woning in de Merelstraat niet af. Wel gingen er meerdere panden waar R. een bedrijf in zou hebben in vlammen op en wordt er onderzocht of een beschieting van een woning in Hendrik-Ido-Ambacht iets te maken heeft met de ‘vergisontvoeringszaak’, die volgens justitie een nasleep is van een onderschepte partij cocaïne van 1899 kilo in de haven van het Belgische Antwerpen.