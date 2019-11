Man (64) overleden na steekpartij in Dordrecht, politie onderzoekt woning in Stadspolders

Kick Out Zwarte Piet demon­streert bij intocht in Dordrecht, veel politie op straat

13:40 Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreert vandaag tijdens de intocht van Sinterklaas in Dordrecht tegen Zwarte Piet. Zo’n twintig demonstranten staan in een demonstratievak bij de Grote Kerk. Er is veel politie op de been om de intocht in goede banen te leiden.