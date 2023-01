Man aangehouden voor bezit van vijf vuurwapens: ‘Stoer om op zijn werk te showen’

UPDATE Dordrecht wil asielzoe­kers­cen­trum voor minstens 500 mensen, én Oekraïners in Crown Point gaan verhuizen

Dordrecht gaat op zoek naar een plek in de stad voor een asielzoekerscentrum, waar minstens 500 mensen kunnen worden opgevangen. Bovendien gaan honderden gevluchte Oekraïners die nu nog gevestigd zijn in gebouw Crown Point in december verhuizen naar naar het naastgelegen Stadskantoor in Dordrecht. ,,Dit wordt nog een hele kluif.”

19 januari