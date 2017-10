Man bedreigt personeel Chemours: ‘Zo iets als Las Vegas’

Video Ree en bever schrikken van nachtelijke ontmoeting in de Biesbosch

2 oktober Mooie beelden vanuit de Biesbosch: een ree en een bever zagen elkaar even niet aankomen. Op de nachtelijke beelden van de Natuur- en Vogelwacht is te zien hoe twee reeën rustig door een kreek in de Biesbosch lopen. Wat ze echter niet zien aankomen, is de bever op links. De Biesboschbewoner steekt net met zijn kop boven het water uit, maar het lijkt alsof hij zijn mede-bewoner ook niet ziet aankomen. ,,Het zichtvermogen van beide dieren is top", weet boswachter Thomas van der Es. Toch lijkt hun nachtelijke ontmoeting een complete verrassing, voor beiden.