Man beukt jongen (14) ‘uit het niets’ volledig in elkaar in Sliedrecht

COLUMN ‘Die kindmoeder­tjes kozen vast niet bewust voor een zwanger­schap zó vroeg in hun leven’

6:28 De Britse komiek Jack Dee maakte er ooit een wat wrange grap over: de kanalen in Birmingham zijn onlangs schoon gedregd, zo meldde hij in een van zijn onemanshows. Nee, dat deden ze daar niet om het toerisme te bevorderen, maar om alle tienermoeders in die stad van een eigen buggy te kunnen voorzien.