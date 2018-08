Man die 15-jarige overvaller overmeesterde: 'Ik kon al zien dat hij jong was'

Justitie eist vier jaar celstraf tegen twee overval­lers juwelier Crabbehof

14:17 Een overvaller die de medewerker van een juwelier tegen de grond duwt, terwijl hij een pistool op haar hoofd richt. Een tweede overvaller, die de eigenaresse bedreigt met een hamer in zijn opgeheven hand. Een derde, die in de winkel de boel kort en klein slaat. Reden genoeg voor Justitie om vandaag vier jaar gevangenis te eisen tegen twee van de drie verdachten, die in augustus vorig jaar juwelier Retel in het Dordtse winkelcentrum Crabbehof overvielen.