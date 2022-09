Man die burgemeester Hein van der Loo een ‘braller’ noemde en zijn gezin intimideerde krijgt taakstraf

OVER DE TONG Beesd-ach­tig goed gegeten in de Betuwe: ‘Als de ‘slagers’ van huis zijn…’

Vandaag ontmoeten we de slager. Althans, dat doet de naam van de brasserie in het West-Betuwse Beesd vermoeden: ‘Meat the Butcher’. Wanneer we op het adres aankomen zien we een vrolijke en kleurrijke ijssalon, een terrasje waar mensen gretig aan een hoorntje likken. Maar een slager?

17:00