Man die Dordtse Trekpleister overviel bij toeval gevonden, nadat hij óók een Action en DA beroofde

Action in Rotterdam-Zuid op klaarlich­te dag overvallen, verdachte aangehou­den in trein

De Action aan de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid is vrijdagochtend overvallen. De overvaller bedreigde het personeel met een scherp voorwerp en maakte een onbekend geldbedrag buit. De politie heeft, met hulp van getuigen, een 26-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden in een trein bij Zwijndrecht.

8 juli