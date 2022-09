Man die drenkeling probeert te redden uit water bij vluchtelingenboot, komt zelf ook in de problemen

Een man uit Oekraïne is zaterdag in het water gevallen bij de hotelboot met oorlogsvluchtelingen in Dordrecht. Een omstander dook erachteraan om de drenkeling te redden, maar kwam daarbij zelf ook in de problemen.

Iets voor het middaguur gebeurde het: de man raakte te water bij de Lange Wantijkade in Dordrecht. Onduidelijk is nog hoe dit precies kon gebeuren, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Maar een omstander zag het en dook erachteraan. Al snel werd duidelijk dat beide heren in de problemen raakten. ,,De omstander is bij bewustzijn, maar met onderkoelingsverschijnselen uit het water gehaald. Die zit momenteel in de ambulance bij te komen.”

Quote De man was onder de boot terechtge­ko­men woordvoerder Veiligheidsregio ZHZ

Kort daarna konden duikers de drenkeling ook uit het water halen. ,,Die was onder de boot terechtgekomen. Die is ook weer bij bewustzijn, maar is wel meegenomen naar het ziekenhuis.”

Het terrein rondom de vluchtelingenboot is met linten afgezet. Daaromheen staan veel mensen te kijken. De slachtoffers zijn vanuit het water met een brancard de ambulance in gereden. Er was ook een traumahelikopter naartoe gevlogen, die parkeerde voor bioscoop Kinepolis.

‘Ik leef zeer mee met alle betrokkenen’

Het is het tweede incident in Dordrecht deze ochtend. Vanochtend viel ook een 38-jarige inwoner van een hoge ladder in de wijk Stadspolders. Hij kwam te overlijden. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht meldt op Twitter zeer mee te leven met alle betrokkenen’.

