Man die vogel probeerde te redden uit een boom, valt van een ladder en overlijdt in Dordrecht

Nooit meer de gestreepte Dordtse broeken op het podium: ‘Het is 22 jaar lang een te gekke ride geweest’

Niet helemaal duidelijk is wanneer het eerste optreden van Scotch ook alweer was, de datum van het afscheidsconcert staat wél vast. In november neemt de Dordtse partyfolkband afscheid van zijn publiek. ,,Het voelde 22 jaar alsof we met onze maten op reis waren naar alle uithoeken van Europa.’’

20 september