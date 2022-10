Man ernstig gewond bij steekpartij in Dordrecht

Rond vrijdagavond 18.15 uur kwam er een melding binnen bij de politie van dat er wat loos was in het Herman Josinahof, een zijstraat van het Kasperpad. Volgens een woordvoerder is er een bloedende man aangetroffen. ,,Hij was buiten kennis en ernstig gewond.’’ Of het steken ergens binnen of buiten in of nabij het Herman Josinahof plaats had, is onderdeel van het onderzoek. Buiten werd wel een mes aangetroffen dat in beslag is genomen. Agenten zijn op zoek naar de dader(s).