Man ‘flipt’ bij zien auto ex-buurvrouw en gooit er een mortierbom in

Deze winkel heeft geen kassa, wel warmte en gratis koffie: ‘Laatste tijd veel drukker geworden’

Eenzaamheid is een serieus probleem. Lets Ruilwinkel is officieel bedoeld voor mensen die het niet breed hebben, maar officieus is het een drukbezochte ontmoetingsplek in Krispijn. Bijkomend voordeel: thuis hoeft de verwarming niet aan.

15 december