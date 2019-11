Man gewond bij steekpartij in de Jumbo in Sterrenburg

Een 47-jarige Dordtenaar is zaterdagmorgen gewond geraakt bij een steekpartij in de Jumbo in winkelcentrum Sterrenburg.

Het lijkt erop dat twee mannen elkaar kenden en dat ze rond 08.15 uur bij de Jumbo ruzie kregen met elkaar, weet een woordvoerder van de politie te vertellen. ,,Daarbij heeft een van de twee op de ander ingestoken.’’ De man raakte gewond, maar hij kon door medisch personeel op tijd worden geholpen. ,,Hij is met niet levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.’’ De dader, een 50-jarige Dordtenaar, heeft zichzelf later bij het bureau gemeld en is aangehouden.

Het mes is door de politie in beslag genomen. Vanwege het onderzoek en het verhoor van de verdachte wordt nog niets verteld over de verwondingen van het slachtoffer.

Jumbo

Er waren al behoorlijk wat mensen in de winkel op de vroege zaterdagochtend. Het (veelal jonge) personeel dat getuige was van de steekpartij is opgevangen en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. De bedrijfsleider, die niet ter plekke was toen het gebeurde, voert de hele ochtend in kleine groepjes gesprekken met het personeel. De bedrijfsleider van de winkel in Sterrenburg heeft nog geen reactie kunnen geven.

,,Ik wilde alleen even brood halen, maar besloot op het laatste moment toch nog iets uit het koelvak te halen. Anders had ik het echt zien gebeuren", vertelt een getuige. ,,Ik zag en hoorde een man heel hard schreeuwen toen hij voorbij de kassa's was. In eerste instantie dacht ik dat het om een boze klant ging die de caissière stond uit te schelden. Daarna vluchtte hij."

Actie met handdoeken

De getuige vertelt dat de klanten, maar ook het personeel van de Jumbo over het algemeen rustig bleven. ,,De winkel heeft op dit moment een actie waarmee je voor handdoeken kunt sparen. Ik zag medewerkers van de Jumbo naar het rek met de handdoeken snellen, het plastic ervan afhaalden en naar het slachtoffer renden om het bloeden te stelpen.”

De politie heeft plaats delict, tussen de vleeswaren en de kaas, afgezet voor onderzoek. Op de vloer lag behoorlijk wat bloed dat werd afgedekt met folie. Een enkele keer gaf een politieman een pakje kaas of vleeswaren aan een klant die er niet bij kon. De supermarkt is niet dicht geweest. Later werden er rolcontainers met lege kratten neergezet zodat klanten niet geconfronteerd werden met de restanten van de steekpartij. Inmiddels is alles opgeruimd.

