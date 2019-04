Man met python opmerkelijkste ‘vangst’ bij grote controle in Biesbosch

COLUMN ‘Dordrecht, je hebt toch wel ergens een gemeentebe­stuur?’

21 april Martijn Krabbé deed het geweldig. Hij was de verteller van The Passion in Dordrecht en dat deed hij goed. Hij zette een warme, krachtige stem op en deed alles uit zijn hoofd. Waarom hij dan toch een briefje in zijn handen had, was mij een raadsel. Maar goed, dat was met wat hij zei ook al, een raadsel. Hij leek potverdorie de plaatselijke VVV wel. Een feitje over Dordrecht hier, een anekdote over Dordt daar en tussendoor nog wat leuke weetjes. Over Dordrecht.