Man schiet benedenbuurvrouw per ongeluk door plafond in bovenarm: vijf maanden cel

,,Ik lag op de bank en zag opeens rook en bloed op mijn arm’’, zo klonk vanmiddag de verklaring van het slachtoffer tijdens het proces. ,,Ik heb mijn moeder gebeld en die zag een kogel in mijn arm.’’



In het ziekenhuis bleek dat de munitie niet direct kon worden verwijderd. Het slachtoffer moest terug naar huis. ,,Ik was bang’’, zei de vrouw. ,,Ik durfde niet meer in de kamer te gaan zitten en vluchtte steeds de woning uit.’’



Uit onderzoek bleek dat het onschuldige slachtoffer aan veel erger letsel was ontsnapt. Doordat de kogel uit het plafond eerst afketste op één van haar muren, bleef die steken in haar arm. Zonder de remming was die vermoedelijk in haar hart terechtgekomen. ,,Ze had wel dood kunnen zijn’’, concludeerde de officier van justitie. ,,De verdachte heeft ook ongelooflijk veel geluk dat het met zo’n sisser afloopt.’’