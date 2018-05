Man verwondt zichzelf op station Dordrecht en roept in Arabisch zijn God te dienen

Misschien toch geen eenrich­tings­ver­keer op Bankast­raat

9:21 Het is nog geen uitgemaakte zaak dat een deel van de Bankastraat in Dordrecht eenrichtingsverkeer wordt. Dat heeft wijkcoördinator Jan Wind vanavond gezegd tijdens een bewonersavond over de herinrichting van de straat. Bewoners van de nabijgelegen Reeweg Oost vrezen dat door de maatregel het verkeer in hun straat fors toeneemt.