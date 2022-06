Man zou burgemeester, zijn vrouw en ambtenaren intimideren: ‘Ik maak privégegevens openbaar’

Maandag stond de 41-jarige inwoner van Zwijndrecht tijdens een regiezitting voor de rechter. Elf dagen eerder kwam de verdachte voor de derde keer vast te zitten, dit keer nadat hij de profielfoto van Hol van een snor had voorzien, terwijl de raadkamer hem een contactverbod had opgelegd. Volgens T. was het plaatje dat hij naar Hol opstuurde ‘grappig bedoeld’. ,,U zult het het kinderachtig vinden en dat was het ook’’, zei hij tegen de rechter. ,,Ik had geen intentie om te beledigen.’’