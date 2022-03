Mannen zitten slachtoffer van mishandeling achterna met machete

Dordrecht komt met opvangboot voor Oekraïense vluchtelin­gen

Deze hotelboot ligt sinds vandaag aan de Korte Wantijkade in Dordrecht. Het is de tweede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in deze gemeente. De opvangboot biedt straks ruimte aan zo’n 200 vluchtelingen.

16:45