Marco Boogers beleeft eerste Vaderdag zonder zijn vader Cees: ‘Je weet toch dat ik trots op je ben?’

Kleine huisjes in leegstaand Zwijn­drechts kantoor misschien toch geen goed idee

20 juni Kleine huisjes in een al jaren leegstaand kantoor bij het station in Zwijndrecht. Het klinkt als een goed idee, maar de Zwijndrechtse wethouder Jos Huizinga aarzelt. Hij is bang dat het project andere plannen van de gemeente in de weg gaat staan. Daarom wil hij er in de openbaarheid niet over praten.