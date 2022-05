Margré van Wijngaarden geeft ex-partijgenoot bij politie aan: ‘Je kunt niet de kachel aanmaken met mij’

De kwestie draait om een raadsbeslissing over een bouwproject op de Van Wijngaarden-locatie in Papendrecht. Van Wijngaarden deed het woord namens de PAB over de toekomstige bouwlocatie op de hoek van de Vondellaan en de Veerweg. Op die plek runde haar broer voorheen autobedrijf Van Wijngaarden. Hij verkocht de grond aan een projectontwikkelaar die er twee woontorens wil bouwen. De projectontwikkelaar stelde de broer van Margré 825.000 euro - bovenop de koopsom - in het vooruitzicht als op 1 januari 2024 70 procent van de woningen is verkocht.