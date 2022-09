Marjan heeft een ‘Ik Zie Je’-bankje in haar tuin staan: ‘Als je het niet meer ziet zitten kom ik met je praten’

Met video Stef verloor acht vrienden door zelfdoding: ‘Sinds ik klein kind was weet ik niet beter dan dat ik mij rot voel’

‘s Ochtends vroeg van het donker naar het licht wandelen om met elkaar in gesprek te gaan over zelfdoding. Tientallen mensen deden maandagmorgen mee aan ‘Walk into the Light’ en dat zorgde voor emotie. ,,Ik denk vaak: waarom lukt het mij niet?”

5 september