Mark Alblas (18) wil zijn passie voor watersport delen: ‘Ik kan aan mijn eigen doelen werken’

GGD Zuid-Hol­land Zuid opent in september een nieuwe vaccinatie­lo­ca­tie in Gorinchem

De GGD Zuid-Holland Zuid opent naar verwachting in september een nieuwe, vaste vaccinatielocatie in het pand van Piratenland in Gorinchem. Vanaf 1 augustus begint het inrichten van de locatie aan de Kleine Schelluinsekade.

15:18