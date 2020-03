Mark Smith maakt dagelijks honderden aanvoerdersbanden voor voetbalclubs uit de hele wereld

CORONAVIRUS LIVE: In alle Drechtste­den zijn nu mensen besmet met coronavi­rus

14:40 Het kabinet heeft in verband met het coronavirus drastische maatregelen genomen. Dit heeft ook gevolgen voor de Drechtsteden. Volg de ontwikkelingen in de regio in ons blog. In ons dossier vind je alle artikelen over het coronavirus in de Drechtsteden. Mist u iets? Tip de redactie: dd.redactie@ad.nl.